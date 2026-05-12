Il sindaco Masci sulla commissione parlamentare Periferie in città | Giornata importante per Pescara

Lunedì 11 maggio, una commissione parlamentare di inchiesta ha visitato Pescara per approfondire le condizioni di sicurezza e il livello di degrado delle aree periferiche della città. La visita, definita dal sindaco come una giornata importante per il territorio, ha coinvolto rappresentanti del Parlamento che hanno esaminato le situazioni presenti nelle zone meno centrali e più a rischio della città.

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Visita a Pescara, lunedì 11 maggio, della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. “È stata una giornata molto importante e positiva per la nostra città", commenta il sindaco Carlo Masci. Il primo cittadino.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fallisce il blitz della sinistra a Pescara: Masci riconfermato sindacoLe toghe avevano dato ragione al campo largo e riaperto 23 seggi su 170 dopo due anni dalle elezioni. Masci trionfa a Pescara: “Un risultato incredibile, sarò il sindaco di tutti”Il panorama politico di Pescara vive un momento di svolta decisiva con la conferma di Carlo Masci alla guida della città adriatica. Argomenti più discussi: L'appello di una cittadina al sindaco Masci: Situazione indecorosa nella zona della cattedrale di San Cetteo [FOTO]; Pescara, il sindaco Masci assegna due deleghe al consigliere Cristian Orta; Arriva il riconoscimento di Attività storica per sedici operatori pescaresi: il sindaco Masci e il vice Santilli consegnano la targa; COMUNICATO STAMPA Il sindaco Carlo Masci conferisce due deleghe al consigliere comunale Cristian Orta. Il sindaco Masci sul filobus: Al lavoro per farlo arrivare fino alla rotatoria di via Vittoria Colonna ift.tt/k7GWjrH ift.tt/ay7KeoA x.com VIDEO| Esplode l'ira degli operatori ittici sotto il Comune: Con il nuovo mercato chiudiamo tutti, trattati come pezzenti reddit Pescara: commissione parlamentare sulle periferie, audizione del sindaco sulle criticità cittadineCommissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie oggi a Pescara. Dopo un incontro informale con il sindaco Carlo Masci, c'è stata l'audizione del primo cittadino in Comune, nel corso dellaquale, i ... rete8.it