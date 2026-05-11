Concorsi musicali anche internazionali | incetta di premi per gli studenti del liceo Durano
Gli studenti del liceo “Durano” hanno ottenuto numerosi premi in concorsi musicali internazionali. La partecipazione ha visto coinvolte diverse competizioni di rilievo, con risultati che testimoniano l’alto livello di preparazione e impegno degli studenti. La scuola esprime soddisfazione per le performance conseguite, che hanno portato riconoscimenti a livello internazionale. Gli eventi si sono svolti in diverse città e hanno visto protagonisti giovani musicisti provenienti da vari paesi.
BRINDISI - Grande orgoglio e viva soddisfazione per il liceo “Durano”, i cui studenti si sono distinti in prestigiosi concorsi musicali internazionali, ottenendo risultati di altissimo livello grazie al talento, alla dedizione e alla passione che li accompagnano nel loro percorso artistico e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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