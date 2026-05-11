Concorsi musicali anche internazionali | incetta di premi per gli studenti del liceo Durano

Gli studenti del liceo “Durano” hanno ottenuto numerosi premi in concorsi musicali internazionali. La partecipazione ha visto coinvolte diverse competizioni di rilievo, con risultati che testimoniano l’alto livello di preparazione e impegno degli studenti. La scuola esprime soddisfazione per le performance conseguite, che hanno portato riconoscimenti a livello internazionale. Gli eventi si sono svolti in diverse città e hanno visto protagonisti giovani musicisti provenienti da vari paesi.

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