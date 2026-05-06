Dopo il successo del MoonSwatch, si diffonde la voce di una possibile collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet, con il modello Royal Oak come protagonista. Dal primo lancio, il brand svizzero ha riscosso grande attenzione, trasformando ogni nuovo prodotto in un evento internazionale. La strategia di marketing di Swatch ha attirato l’interesse di appassionati e collezionisti, rendendo ogni uscita un momento atteso nel settore dell’orologeria.

Dopo il successo planetario del MoonSwatch, la domanda resta sempre la stessa: cosa farà Swatch adesso? Dal primo drop in poi, il brand ha trasformato ogni lancio in un evento globale, costruendo hype attorno a una delle operazioni più intelligenti e disruptive dell’orologeria contemporanea. Una cosa è certa, l’ironia è nel DNA di Swatch, lo sappiamo bene, e aspettarsi mosse prevedibili, a questo punto, è fuori discussione. Non a caso, negli ultimi mesi, la sua pagina Instagram è diventata il principale terreno di gioco — e forse l’unico canale davvero affidabile — per intercettare segnali sulle prossime release. L’ultimo? È apparso quasi casualmente durante lo scroll quotidiano, e ha mandato in tilt il sistema.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Swatch sta per lanciare davvero una collabo con Audemars Piguet? Il Royal Oak sarà il prossimo MoonSwatch?

Notizie correlate

Audemars Piguet mette n mostra una collezione di orologi pazzeschi che non rivedremo mai piùAudemars Piguet apre le porte della sua AP House Milano con Crafting Time: When Design Shapes Movement, una mostra che ha un pregio raro: prende un...

Non avremmo mai immaginato così il ritorno di Audemars Piguet a Watches & WondersAudemars Piguet nasce esattamente lì, dentro un sistema che oggi sembra impensabile.