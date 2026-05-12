La cocaina nascosta in auto i controlli e le denunce | l’intervento antidroga dei carabinieri

Nella giornata di recente, i carabinieri di Laives hanno fermato un’auto lungo la Strada Statale 12 nei pressi di Bronzolo. Durante i controlli, sono stati trovati circa dieci grammi di cocaina nascosti all’interno del veicolo. Due persone sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con il sequestro della droga e l’identificazione dei soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui