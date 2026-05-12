La cocaina nascosta in auto i controlli e le denunce | l’intervento antidroga dei carabinieri
Nella giornata di recente, i carabinieri di Laives hanno fermato un’auto lungo la Strada Statale 12 nei pressi di Bronzolo. Durante i controlli, sono stati trovati circa dieci grammi di cocaina nascosti all’interno del veicolo. Due persone sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con il sequestro della droga e l’identificazione dei soggetti coinvolti.
Due denunce e il sequestro di dieci grammi di cocaina. È questo l’esito di un’operazione eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri di Laives lungo la Strada Statale 12 all’altezza del comune di Bronzolo.L’intervento si è svolto nell’ambito di una normale attività di controllo del territorio.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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