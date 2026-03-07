Cocaina nascosta in auto e in casa | nei guai una coppia Scatta l' arresto dei carabinieri

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo di Cesena hanno arrestato una coppia di coniugi marocchini, di 31 e 36 anni, sospettati di aver nascosto cocaina sia in auto che in casa. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’indagine sulla detenzione di sostanze stupefacenti con l’accusa di spaccio in concorso. L’arresto si è concluso con il sequestro di droga e l’ingresso in carcere dei due.

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesena hanno arrestato una coppia di coniugi marocchini, 31enne lui e 36enne lei, ritenuta presunta responsabile del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso". L'attività è scaturita nell'ambito di un predisposto servizio antidroga nel corso del quale è stata individuata la loro auto in uso, segnalata come auto in uso a soggetti autori di spaccio di sostanze stupefacenti tra Cesena e Bertinoro.

