Nella zona di Aurelio a Roma, i Carabinieri hanno portato avanti un servizio di controllo che ha portato all'arresto di sette persone e alla denuncia di altre due. Durante l'operazione, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti, tra cui shaboo e cocaina, e attrezzi da scasso. I controlli sono stati eseguiti con l’obiettivo di garantire la sicurezza nel quartiere.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno attuato un servizio coordinato di controllo del territorio nel Quartiere Aurelio, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività operativa è entrata nel vivo durante una serie di controlli alla circolazione stradale, quando i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno intimato l’alt a un’autovettura con a bordo tre cittadini filippini di 53, 33 e 45 anni. L’eccessivo nervosismo degli occupanti ha spinto i militari ad approfondire l’ispezione, permettendo di scoprire oltre 124 grammi di shaboo, una potente metanfetamina, insieme a dosi di hashish, un bilancino di precisione e ben 4.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Quartiere Aurelio. Shaboo, cocaina e kit da scasso. Ancora controlli dei Carabinieri: 7 arresti e 2 denunce

Roma. Quartiere Aurelio. Shaboo, cocaina e kit da scasso. Controlli Carabinieri: 7 arresti 2 denunce

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