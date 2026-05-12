La circolare del ministero è arrivata giorni dopo la segnalazione dell’Oms sul focolaio di hantavirus
Qualche giorno fa, il ministero ha diffuso una circolare in risposta a una segnalazione dell’Organizzazione mondiale della sanità riguardo a un focolaio di hantavirus. La comunicazione è arrivata poco dopo l’allerta internazionale, senza ulteriori dettagli pubblicati. Nel frattempo, il podcast di Fanpage.it, “Se te lo fossi perso”, propone ogni sera alle 18.00 un approfondimento sulla notizia, offrendo aggiornamenti quotidiani.
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