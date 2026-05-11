Hantavirus circolare del Ministero quarantena di 42 giorni per contatti ad alto rischio
Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare che stabilisce una quarantena di 42 giorni per le persone considerate a rischio elevato di aver contratto l’hantavirus. Gli esperti hanno dichiarato che, nonostante questa misura, il rischio per la popolazione generale rimane molto basso. La circolare indica le modalità di monitoraggio e le precauzioni da adottare in caso di contatti con soggetti potenzialmente infetti.
Secondo gli esperti "pur confermando che il rischio per la popolazione rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare la sorveglianza sanitaria".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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