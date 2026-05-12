Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare che stabilisce chi deve indossare la mascherina o mettere in quarantena per 42 giorni a causa dell’Hantavirus. Recentemente sono atterrati in Olanda due voli con in tutto 28 persone a bordo, a cui si applicano queste disposizioni. La misura riguarda i soggetti esposti al virus e mira a prevenire eventuali contagi.

Sono atterrati lunedì sera nei Paesi Bassi, a Eindhoven, gli ultimi due aerei che trasportavano i passeggeri e l’equipaggio della nave da crociera MV Hondius, dove si è diffusa un’epidemia di hantavirus. I velivoli sono decollati a Tenerife, isola dell’arcipelago delle Canarie, e hanno ospitato 28 persone con indosso mascherine e camici bianchi medici. Nel frattempo il Ministero della Salute italiano ha diramato una circolare in cui ha stabilito che in caso di contagio o esposizione ad esso si deve rimanere in quarantena e si deve usare la mascherina chirurgica. Hantavirus: atterrati nei Paesi Bassi gli ultimi due voli con a bordo 28 persone A bordo del primo aereo c’erano sei ex passeggeri della nave MV Hondius: quattro australiani, un neozelandese e un britannico residenti in Australia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus, chi deve indossare la mascherina o stare in quarantena 42 giorni: la circolare del Ministero

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