La Cgil ha presentato un ricorso in tribunale contro una lavoratrice disabile eletta nel consiglio di amministrazione di una società municipale. La questione riguarda anche la partecipazione di un rappresentante sindacale della Uil, che si trovano schierati contro la decisione della municipalizzata di includere nella governance un rappresentante della «quota operaia». L’episodio si è verificato a Rieti, coinvolgendo le rispettive organizzazioni sindacali.

A Rieti, l’organizzazione di Maurizio Landini e la Uil contro una municipalizzata che ha accolto nella governance anche la «quota operaia». Il motivo? L’azienda non ha informato le sigle, quindi l’atto è «antisindacale». La notizia sarebbe questa: una lavoratrice eletta dai lavoratori entra nel consiglio di amministrazione di una società, in questo caso una ex municipalizzata, per poter contribuire alla crescita della stessa portando la voce di chi vi lavora. E sarebbe una bella notizia. Invece capita che, in una distorsione del mondo, - qualcuno lo definirebbe un mondo al contrario - il più grande sindacato italiano per numero di iscritti impugni l’elezione e faccia causa per cancellare tutto.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Cgil ricorre in tribunale contro la lavoratrice disabile eletta in cda

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