Il tribunale ha respinto il ricorso di Morena Morelli contro la Fondazione Teatro Comunale, riguardante il mancato rinnovo del contratto di lavoro. La decisione è stata comunicata recentemente, con la sentenza che conferma il rifiuto di reintegro o risarcimento richiesto dalla lavoratrice. La vicenda riguarda una controversia legale in ambito lavorativo presso l'ente teatrale locale.

Il tribunale ha rigettato il ricorso presentato da Morena Morelli nei confronti della Fondazione Teatro Comunale. Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 20 marzo scorso, il giudice del lavoro Alessandra De Curtis ha definitivamente respinto le istanze della lavoratrice stagionale, il cui contratto a tempo determinato non era stato rinnovato dalla Fondazione Teatro nel settembre 2024. L’ex dipendente aveva proposto una vertenza individuale, chiedendo il reintegro e un risarcimento danni quantificato in 50mila euro, incentrando le proprie doglianze sul suo ruolo di sindacalista e, spiegano dal teatro, "adombrando discriminazioni nei suoi confronti, proprio in considerazione di questa sua veste". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vertenza al Teatro Comunale. Lavoratrice non rinnovata, il tribunale rigetta il ricorso

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