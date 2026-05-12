La Cgil fa causa contro la lavoratrice eletta nel cda Incredibile

Una disputa legale si è sviluppata all’interno di una municipalizzata di Rieti, coinvolgendo una lavoratrice con disabilità eletta nel consiglio di amministrazione dell’azienda. La Cgil ha presentato un'azione legale contro questa dipendente, in seguito a una decisione che ha suscitato reazioni nel mondo sindacale e politico. La vicenda riguarda un episodio che si svolge tra questioni di rappresentanza e intralci amministrativi all’interno della società pubblica.

Una vicenda nata dentro una municipalizzata di Rieti è diventata un caso politico e sindacale. Al centro c’è Carla De Angelis, lavoratrice con disabilità eletta nel consiglio di amministrazione di Asm, l’azienda servizi municipali. Secondo quanto riportato da La Verità, dopo la sua elezione sarebbero arrivate due iniziative promosse da Cgil e Uil davanti ai tribunali di Rieti e Roma per contestarne la presenza nel cda. La storia viene letta come un cortocircuito: una dipendente con disabilità, scelta dai lavoratori, entra nella governance aziendale e finisce al centro di un braccio di ferro giudiziario. Il punto contestato sarebbe la mancata comunicazione alle sigle sindacali prima dell’atto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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