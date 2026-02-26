"La vicenda della revoca dell’incarico come amministratore di Cermec a Lorenzo Porzano ha assunto caratteri grotteschi. La situazione è chiara: Porzano è stato revocato senza giusta causa". Lo afferma la Lega di Massa. "E’ una decisione del tutto autoritaria e dispotica – afferma la Lega – assunta dal solo Comune di Carrara che detiene le quote di partecipazione maggioritarie in assemblea tramite Retiambiente Carrara. Ricordiamo che poco tempo fa l’assemblea dei soci di Cermec aveva evidenziato che non esistono i presupposti per la revoca per giusta causa. L’amministrazione Arrighi ha dimostrato di essere succube ai capricci di un sindacato, la Cgil, che ha tentato con attacchi pubblici e delegittimazioni di eliminare Porzano perché persona scomoda ai propri interessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cermec Lega contro Arrighi e Cgil: "Porzano, revoca senza giusta causa. Una vicenda grave e vergognosa"

