Rider la Cgil contro Burger King Causa pilota sul committente | Non ha vigilato sullo sfruttamento

La Cgil ha avviato una causa contro Burger King, coinvolgendo anche il partner commerciale come committente, nel caso di un rider. La disputa si concentra sulla mancanza di vigilanza da parte del committente riguardo allo sfruttamento dei lavoratori. Per la prima volta, il procedimento legale mira a stabilire responsabilità anche oltre il datore di lavoro, includendo il ruolo del partner commerciale nel servizio di consegna a domicilio.

di Andrea Gianni La causa pilota, per la prima volta, punta sulle responsabilità non solo del datore di lavoro ma anche del partner commerciale committente del servizio, in questo caso una delle catene di fast food che si avvalgono dei rider per le consegne di cibo a domicilio ai loro clienti. Una nuova battaglia avviata davanti al Tribunale di Milano dalla Cgil, con le categorie Nidil, Filcams e Filt, dopo che la Procura milanese ha disposto il controllo giudiziario nei confronti delle piattaforme Glovo e Deliveroo. Nell’ambito delle due inchieste, che hanno messo sotto i riflettori lo sfruttamento dei fattorini, sette grandi gruppi che per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Deliveroo commissariata per caporalato: «Rider pagati sotto la soglia di povertà». Controlli anche da Mc Donald’s, Burger King e EsselungaLa scure della Procura di Milano si abbatte nuovamente sul mondo delle piattaforme di consegna a domicilio.

Paghe da 2,5 euro a consegna: indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei rider GlovoUna paga che definire misera è un eufemismo: da 2,50 a 3,70 euro a consegna, turni fino a 12 ore, geolocalizzazione costante tramite app e penalità...

