La cascina del Parco Restauro al rush finale
Nel Parco di Monza, la Cascina Frutteto sta completando i lavori di restauro che sono in fase avanzata. L’intervento, avviato qualche tempo fa, sta per concludersi, portando a termine le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’edificio. La struttura, situata nel cuore dell’area verde, si avvia a riaprire al pubblico dopo aver subito interventi di ristrutturazione.
Nel cuore del Parco di Monza, la Cascina Frutteto sta vivendo uno dei suoi interventi più significativi degli ultimi decenni. I lavori sulle tre coperture dell’edificio centrale, avviati per rimuovere le lastre in fibrocemento contenenti amianto e rifare integralmente i tetti, hanno superato il giro di boa e si avviano verso la conclusione prevista entro l’estate. Un investimento da oltre 600mila euro. Dopo l’allestimento del cantiere, le squadre hanno smontato l’intera stratigrafia dei tetti: travetti, listelli, onduline in fibrocemento e coppi. Una volta liberate le superfici, le coperture sono state protette con ondulina trasparente per consentire il rinforzo strutturale dell’orditura lignea, operazione necessaria per garantire la stabilità dell’intero corpo centrale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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La cascina del Parco. Restauro al rush finaleIl cantiere per eliminare l’amianto e rifare i tetti sarà concluso entro l’estate. In programma anche i lavori alla Torretta Belvedere: investiti oltre 600mila euro. ilgiorno.it