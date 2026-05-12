La cascina del Parco Restauro al rush finale

Nel Parco di Monza, la Cascina Frutteto sta completando i lavori di restauro che sono in fase avanzata. L’intervento, avviato qualche tempo fa, sta per concludersi, portando a termine le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’edificio. La struttura, situata nel cuore dell’area verde, si avvia a riaprire al pubblico dopo aver subito interventi di ristrutturazione.

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Nel cuore del Parco di Monza, la Cascina Frutteto sta vivendo uno dei suoi interventi più significativi degli ultimi decenni. I lavori sulle tre coperture dell’edificio centrale, avviati per rimuovere le lastre in fibrocemento contenenti amianto e rifare integralmente i tetti, hanno superato il giro di boa e si avviano verso la conclusione prevista entro l’estate. Un investimento da oltre 600mila euro. Dopo l’allestimento del cantiere, le squadre hanno smontato l’intera stratigrafia dei tetti: travetti, listelli, onduline in fibrocemento e coppi. Una volta liberate le superfici, le coperture sono state protette con ondulina trasparente per consentire il rinforzo strutturale dell’orditura lignea, operazione necessaria per garantire la stabilità dell’intero corpo centrale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La cascina del Parco. Restauro al rush finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trieste: via al restauro dei varchi del Parco della Rimembranza? Domande chiave Come verranno gestiti i segni di artiglieria della Seconda Guerra Mondiale? Perché la storica garitta di via Capitolina rischia di... Referendum: il fronte del sì e del no al rush finaleAGI - Il fronte del sì e quello del no al referendum sulla separazione delle carriere preparano il rush finale nell'ultima settimana di campagna... Argomenti più discussi: La cascina del Parco. Restauro al rush finale; La cascina dei piccoli; La storica cascina nel Parco cambia volto, via anche l'amianto: il progetto da 600mila euro; Esplorare Parco Po: passeggiate in natura e attività per famiglie a cura dell’Associazione Studio ArteNa a Cascina Le Vallere. La marcia contro l’abbandono degli animali torna in Brianza. La marcia è aperta a tutti, sia che abbiano o no un amico a 4 zampe, dai più piccoli fino alle famiglie. La camminata arriverà verso le 16.30 presso la Cascina San Fedele all’interno del Parco x.com In questo sub siete completamente fissati con la classe energetica e l'avere la casa perfetta, o avete soldi che vi escono dal culo oppure si sta completamente esagerando. reddit La cascina del Parco. Restauro al rush finaleIl cantiere per eliminare l’amianto e rifare i tetti sarà concluso entro l’estate. In programma anche i lavori alla Torretta Belvedere: investiti oltre 600mila euro. ilgiorno.it