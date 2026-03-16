Referendum | il fronte del sì e del no al rush finale

Nell'ultima settimana di campagna referendaria, il fronte del sì e quello del no si preparano al rush finale. Entrambi i gruppi intensificano le attività per convincere gli elettori sulla questione della separazione delle carriere. Le rispettive campagne si intensificano con eventi, comizi e comunicazioni pubbliche per influenzare il voto finale. La consultazione si avvicina e i sostenitori di entrambe le parti si concentrano sull'ultima fase della mobilitazione.

AGI - Il fronte del sì e quello del no al referendum sulla separazione delle carriere preparano il rush finale nell'ultima settimana di campagna referendaria. Meloni a "Quarta Repubblica" per sostenere il Sì al Referendum . La premier Giorgia Meloni dopo la partecipazione alla kermesse di FdI del 12 marzo al 'Teatro Parenti' di Milano interverrà con video social e interviste in tv. Questa sera sarà a "Quarta Repubblica" su Retequattro, il 20 a 'Porta a Porta'. Martedì alla Camera dei deputati si terrà la maratona oratoria " Comizio d'amore per il Sì ", iniziativa promossa dall'intergruppo dei parlamentari a sostegno della riforma costituzionale. 🔗 Leggi su Agi.it

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