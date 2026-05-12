La casa di Emily in Paris è in vendita a 3,5 milioni di euro

Da dilei.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per i fan di Emily in Paris è molto più di una semplice location: l’appartamento di Emily Cooper è diventato uno dei simboli più riconoscibili della serie Netflix con Lily Collins. Ora quell’angolo romantico approda sul mercato immobiliare, trasformandosi in una delle proprietà più esclusive e ambite della capitale francese. Situato nella suggestiva Place de l’Estrapade, nel cuore del Quartiere Latino, l’immobile si trova al terzo piano di un edificio storico costruito nel 1830. Un contesto che racchiude tutta l’essenza dell’architettura parigina: facciate eleganti, cortili interni e una posizione privilegiata a pochi passi dai luoghi simbolo della città.🔗 Leggi su Dilei.it

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