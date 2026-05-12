Per i fan di Emily in Paris è molto più di una semplice location: l’appartamento di Emily Cooper è diventato uno dei simboli più riconoscibili della serie Netflix con Lily Collins. Ora quell’angolo romantico approda sul mercato immobiliare, trasformandosi in una delle proprietà più esclusive e ambite della capitale francese. Situato nella suggestiva Place de l’Estrapade, nel cuore del Quartiere Latino, l’immobile si trova al terzo piano di un edificio storico costruito nel 1830. Un contesto che racchiude tutta l’essenza dell’architettura parigina: facciate eleganti, cortili interni e una posizione privilegiata a pochi passi dai luoghi simbolo della città.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La casa di Emily in Paris è in vendita a 3,5 milioni di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Notizie correlate

Lindsey Vonn, la sua casa è in vendita per oltre 4 milioni di dollariPochi metri dopo la linea di partenza, la sciatrice è caduta e si è fratturata la tibia.

Firenze in vendita la casa di Galileo, il valore è 12,5 milioniFIRENZE – La casa di Galileo in vendita a Firenze torna al centro dell’attenzione immobiliare internazionale.

Argomenti più discussi: In vendita l'appartamento in cui è stata girata la serie Netflix Emily in Paris; L’Etna di Emily Lowe: una viaggiatrice vittoriana racconta il vulcano tra meraviglia e pericolo; Intervista a Emily Cotty, pilota R-Ace GP di F4 italiana; Piano Casa, Clancy: Servono risorse vere e confronto con i Comuni.

Alle 21.20 White House Down - Sotto assedio di Roland Emmerich con Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Joey King | Convocato per un colloquio alla Casa Bianca, l’ex marine John Cale porta con sé la figlia Emily, ma un gruppo di terroristi i x.com

Raccomandazioni simili alla serie di Emily Wilde? - reddit.com reddit

Vittorio Lingiardi: viaggio sentimentale a casa di Emily DickinsonAmherst (Massachusetts). Il mio amico Daniel De Martino guida silenzioso lungo la Merritt Parkway e sta per realizzare un mio vecchio sogno: raggiungere Amherst, Massachusetts, la città natale di ... repubblica.it