Dopo la caduta avvenuta ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, Lindsey Vonn ha messo in vendita la sua casa, valutata a più di 4 milioni di dollari. La sciatrice ha deciso di mettere in vendita l’immobile senza aver comunicato pubblicamente le ragioni di questa scelta. La proprietà si trova in una zona residenziale di alto livello e comprende più livelli e ampi spazi interni.

Pochi metri dopo la linea di partenza, la sciatrice è caduta e si è fratturata la tibia. Subito soccorsa in elicottero, è stata curata per diversi giorni in Italia, prima di rientrare negli Stati Uniti per proseguire la convalescenza. Ora si sta riposando a Park City, sulle alture dello Utah. Un rifugio tranquillo e un livello di comfort che deve anche a un portafoglio immobiliare particolarmente solido. Perché, lontano dalle piste, è su un altro terreno che oggi la campionessa fa parlare di sé: quello del mattone. Ha infatti appena messo in vendita il suo pied-à-terre di Beverly Hills, proposto a 4,5 milioni di dollari. Acquistata cinque anni fa per 3,4 milioni di dollari, la proprietà si estende su circa 315 metri quadrati.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lindsey Vonn, la sua casa è in vendita per oltre 4 milioni di dollari

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