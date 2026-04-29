Firenze in vendita la casa di Galileo il valore è 12,5 milioni

A Firenze è in vendita la casa storica di Galileo, con un valore stimato di 12,5 milioni di euro. La proprietà, legata al celebre scienziato, torna a essere oggetto di interesse nel settore immobiliare internazionale. La residenza, situata nel centro della città, rappresenta un patrimonio culturale e architettonico di rilievo. La vendita si aggiunge alle occasioni di investimento legate al patrimonio storico della zona.

FIRENZE – La casa di Galileo in vendita a Firenze torna al centro dell’attenzione immobiliare internazionale. La storica dimora in Costa San Giorgio, nel cuore dell’Oltrarno, arriva sul mercato con una richiesta di circa 12,5 milioni di euro. Qui visse per alcuni anni Galileo Galilei, che dalla torre osservava il cielo e sviluppava studi destinati a cambiare la storia della scienza moderna. La proprietà sorge a circa 300 metri dal Ponte Vecchio e a pochi passi dal Giardino Bardini, in una delle zone più panoramiche della città. La dimora si estende su più livelli per un totale di circa 642 metri quadrati interni, oltre a più di 300 metri quadrati di spazi esterni tra giardino e terrazze.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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