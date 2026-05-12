La Capitale appesa all’ordine pubblico
A Roma, il derby cittadino si è concluso con una serie di tensioni tra le forze dell’ordine e gli organizzatori, coinvolgendo anche le emittenti televisive e le autorità locali. La partita si è disputata prima di domenica a pranzo e poi di lunedì sera, creando un confronto tra le esigenze di sicurezza e le richieste di trasmissione. La situazione ha portato a un confronto tra diversi aspetti legati all’ordine pubblico e alla programmazione.
Roma, 12 maggio 2026 – Prima domenica all’ora di pranzo, poi lunedì sera. Il derby della Capitale è finito nel braccio di ferro tra sicurezza, calendario e interessi televisivi. Ma a pagare l’incertezza sono soprattutto i tifosi, molti dei quali hanno già prenotato ferie, treni e alberghi Il derby non si sposta soltanto su un calendario. Si sposta sulla vita delle persone. Su chi ha chiesto un giorno di ferie, su chi ha prenotato una stanza a Roma, su chi ha comprato un biglietto del treno, su chi ha organizzato un viaggio attorno a una partita che, nella Capitale, non è mai una partita qualsiasi. Roma-Lazio è diventata così un caso prima ancora di cominciare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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