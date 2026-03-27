La discoteca After di Caposile è stata chiusa temporaneamente per 15 giorni. La sospensione della licenza è stata adottata ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza. La decisione segue i controlli effettuati nel fine settimana, che hanno portato anche alla sospensione dell’attività. La chiusura è legata a motivi di ordine pubblico.

Alla discoteca After di Caposile oggi, venerdì 27 marzo, all'interruzione di domenica si è aggiunta una sospensione della licenza in base all'articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, per la durata di 15 giorni. Come infatti disposto da un decreto emesso dal questore di Venezia, Antonio Sbordone, il locale dovrà tenere le saracinesche abbassate durante il periodo stabilito. Nei controlli interforze dello scorso fine settimana, quando coordinate dalla polizia amministrativa e sociale della questura lagunare, sono partite le ispezioni dell'Arma e dei carabinieri del Nas e del Nil (antisofisticazione e ispettorato del lavoro), delle polizie locali di Musile di Piave e Venezia (con l'unità cinofila), e dei vigili del fuoco, erano stati trovati anche involucri di droghe all'interno della sala da ballo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - La discoteca chiusa dopo i controlli è anche sospesa per motivi di ordine pubblico

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