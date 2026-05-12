Francesca Cardini ha pubblicato una guida rivolta a genitori che si sentono spesso insicuri o sopraffatti dalle sfide quotidiane. Nel suo testo, afferma che commettere errori non significa essere genitori sbagliati e invita a prendere con più leggerezza le proprie imperfezioni. La sua “bussola” si rivolge a chi si sente troppo nervoso, troppo permissivo o troppo severo, offrendo spunti pratici per affrontare le difficoltà di crescere figli.

Quante volte vi siete sentiti genitori inadeguati? Troppo nervosi, troppo permissivi, troppo tutto o troppo poco. Francesca Cardini, psicologa e psicoterapeuta toscana con oltre 500mila follower sui social, ha deciso di mettere nero su bianco quello che ripete ogni giorno ai suoi pazienti e alla sua comunità social: sbagliare non vi rende genitori sbagliati. Il suo primo libro, " Una bussola per genitori imperfetti " (Vallardi), parte da un'idea semplice e un po' rivoluzionaria: per capire i propri figli bisogna prima capire sé stessi. Il sottotitolo, infatti, lancia un invito che già la dice lunga: “Cura le ferite del passato, scrivi il tuo futuro e cresci figli autonomi e felici”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La “bussola” di Francesca Cardini per mamme e papà imperfetti: “Sbagliare non vi rende genitori sbagliati”

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Nel suo primo libro Francesca Cardini offre "Una bussola ai genitori imperfetti", che è una guida - innanzitutto - per interrompere la trasmissione inconsapevole delle nostre ferite infantiliPacata nei toni, concreta nelle risposte, e accogliente qualsiasi sia la situazione che le viene confidata.

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