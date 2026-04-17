SOS genitori all' Arena di Modena arriva la bussola di Francesca Cardini per accettare l' imperfezione

All'Arena di Viale Tassoni a Modena si tiene un evento dedicato ai genitori, con l'obiettivo di affrontare il tema dell'imperfezione. Francesca Cardini presenta la sua

Basta sensi di colpa, basta manuali pronti a giudicare. Lo spazio culturale Arena di Viale Tassoni si trasforma, per un pomeriggio, in un "porto sicuro" per tutte le mamme e i papà che navigano a vista. Sabato 18 aprile alle ore 17:30, Francesca Cardini presenterà il suo libro Una bussola per.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Nel suo primo libro Francesca Cardini offre "Una bussola ai genitori imperfetti", che è una guida - innanzitutto - per interrompere la trasmissione inconsapevole delle nostre ferite infantiliPacata nei toni, concreta nelle risposte, e accogliente qualsiasi sia la situazione che le viene confidata.

La psicologa Francesca Cardini sulla relazione genitori-figli: «Le ferite dell’infanzia riaffiorano inevitabilmente: ciò che il genitore ha vissuto emerge quando affronta momenti di difficoltà»Le quattro punte della bussola La bussola è composta da quattro «punte», o regole, fondamentali: presenza sintonica; regolazione emotiva e...