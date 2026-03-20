P acata nei toni, concreta nelle risposte, e accogliente qualsiasi sia la situazione che le viene confidata. Grazie a questo approccio la psicoterapeuta Francesca Cardini è diventata un punto di riferimento online per padri e madri motivati a migliorarsi. Il suo primo libro è una bussola per loro: Una bussola per genitori imperfetti (Vallardi). Ed è scritto con lo stesso atteggiamento: non un manuale prescrittivo, ma un orientamento gentile, fondato su un principio tanto semplice quanto trasformativo — la compassione. Genitori troppo protettivi: l’ipercontrollo che mette a rischio la salute mentale dei bambini X Leggi anche › Pensate di conoscere davvero i vostri genitori? Quella che ci è utile, nei confronti dei nostri figli, per costruire relazioni sicure e amorevoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel suo primo libro Francesca Cardini offre "Una bussola ai genitori imperfetti", che è una guida - innanzitutto - per interrompere la trasmissione inconsapevole delle nostre ferite infantili

Articoli correlati

La psicologa Francesca Cardini sulla relazione genitori-figli: «Le ferite dell’infanzia riaffiorano inevitabilmente: ciò che il genitore ha vissuto emerge quando affronta momenti di difficoltà»Le quattro punte della bussola La bussola è composta da quattro «punte», o regole, fondamentali: presenza sintonica; regolazione emotiva e...

Spalletti a Sky: «Sotto livello come ritmo nel primo tempo, i cambi ci hanno dato un po’ di qualità. È una vittoria che ci dà entusiasmo e convinzione in quelle che sono le nostre possibilità»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...