‘A tu per tu con San Francesco Dalla ferita alla letizia’ | una serata tra canto teatro e musica

Milano, 26 febbraio 2026 – Omaggio a San Francesco d’Assisi tra canto, teatro e musica. Domenica 1 marzo, alle 21, al Teatro Leonardo (Via Ampère 1 ) di Milano, va in scena ‘A tu per tu con San Francesco. Dalla ferita alla letizia’. Un faccia a faccia con un Santo imprendibile, uno spettacolo che sorride alla vita e che fa della ferita, ovvero della povertà, una relazione possibile se poetica. Una serata non convenzionale tra teatro, musica, canto, poesia e una confessione che diventa creazione. Interviene il poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale San Francesco 1226-2026. Letture teatrali di Massimiliano Finazzer Flory da il Cantico delle Creature, Dante, Borges, Merini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A tu per tu con San Francesco"A tu per tu con San Francesco Dalla ferita alla letizia" è lo spettacolo che si terrà, giovedì alle 18, a Palazzo Lombardia Auditorium Testori

