In un incontro intimo, Preziosi ha condiviso le sue convinzioni sulla pace e la riconciliazione, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra il senso di colpa e il perdono. La sua riflessione si inserisce in un contesto di rappresentazioni artistiche che cercano di trasmettere valori di pace attraverso il dialogo e la riflessione personale. La sua presenza in scena richiama l’immagine di San Francesco, simbolo di pace e umiltà.

"Sono qui soprattutto perché credo che pace e riconciliazione abbiano molto a che fare con la capacità di combinare in maniera sana il senso di colpa e il concetto di perdono. Sentirsi perdonati vuol dire riconciliarsi con le persone". Sono le parole con cui l’attore Alessandro Preziosi ha presentato ieri la sua partecipazione all’ottantesima Festa del Teatro a San Miniato, in scena dal 25 giugno al 30 luglio. San Francesco d’Assisi e Preziosi: saranno loro due le star di questa edizione. Facciamo tre, perché anche la pace sarà grande protagonista, con dodici spettacoli costruiti attorno a un’idea di riconciliazione che passa dal confronto più che dall’assenza di conflitto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tu per tu con San Francesco. Preziosi porta in scena la pace

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