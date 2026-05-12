La Bottega del Libro, situata a Macerata, è tra le candidate al titolo di ‘Libreria straordinaria 2026’. La proclamazione della libreria vincitrice si terrà il 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino. La selezione si svolge in questa occasione, con la premiazione prevista in quella giornata. La libreria è stata inclusa tra le finaliste per questo riconoscimento.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La Bottega del Libro nasce nel 1966 per volere di Leonardo Zanconi, proprietario dell’epoca. Si trova nel centro storico di Macerata in un bellissimo palazzo sul corso principale. La superficie è di circa 180 mq e attualmente lo staff è composto da quattro librai: Simona libraia storica, in questa libreria dal 1969, Chiara (figlia “d’arte” di Simona), Alessandra e Alessio. Il giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Bottega del Libro, Macerata (MC), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’

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