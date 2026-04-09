Dal rilascio della tartaruga ai tour in barca | con il Rimini Blue Lab torna la Giornata del Mare

Da riminitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la settimana di eventi organizzati dal Rimini Blue Lab, che durerà fino al 15 aprile, e coinvolge scuole e cittadini. Tra le attività previste ci sono il rilascio di una tartaruga e tour in barca, tutte inserite nel programma della Giornata del Mare e della Cultura Marinara. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e comprende varie iniziative legate al mare e alla tutela ambientale.

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