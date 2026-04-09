Dal rilascio della tartaruga ai tour in barca | con il Rimini Blue Lab torna la Giornata del Mare

È iniziata la settimana di eventi organizzati dal Rimini Blue Lab, che durerà fino al 15 aprile, e coinvolge scuole e cittadini. Tra le attività previste ci sono il rilascio di una tartaruga e tour in barca, tutte inserite nel programma della Giornata del Mare e della Cultura Marinara. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e comprende varie iniziative legate al mare e alla tutela ambientale.

Entra nel vivo il programma della Giornata del Mare e della Cultura Marinara - Rimini Blue Lab, con una settimana di iniziative, fino al 15 aprile, rivolte alle scuole e aperte all'intera cittadinanza. Un'occasione rinnovata per immergersi nel "cuore blu" di Rimini, riscoprire i luoghi, le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Il mare visto dai bambini: scuole, arte e comunità nel progetto Rimini Blue LabRimini investe sulla creatività dei bambini per costruire una nuova cultura del mare. “Eirene” torna libera nel mare di Milazzo: un gesto di pace e rinascita per la Giornata del MareL’esemplare, dopo il periodo di recupero e assistenza sanitaria, verrà restituito al suo ambiente naturale attraverso un gesto dal forte valore... Temi più discussi: Giornata del Mare, sabato 11 il rilascio della tartaruga Alberto finita nelle reti; RIMINI: Primavera di eventi, dal concerto di Ron al Beat Fest sul mare; Rimini eventi, il cartellone fino al 14 aprile. Giornata del Mare, sabato 11 il rilascio della tartaruga Alberto finita nelle retiNon mancheranno momenti di forte impatto emotivo e civile, come le dimostrazioni di salvataggio in mare e, condizioni meteo permettendo, il rilascio di una ... chiamamicitta.it Rimini Blue Lab: Giornata del Mare e della Cultura MarinaraEntra nel vivo il programma della Giornata del Mare e della Cultura Marinara – Rimini Blue Lab, con una settimana di iniziative, fino al 15 aprile, rivolte alle scuole e aperte all'intera cittadinanza ... newsrimini.it "Giornata del Mare e della Cultura Marinara" - Rimini Blue Lab: fino al 15 aprile un ricco programma tra scienza, tradizioni e tutela ambientale - facebook.com facebook