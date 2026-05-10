Bici rigenerate e inclusione | il progetto che dà futuro ai giovani
Un progetto mette in relazione biciclette abbandonate e giovani, offrendo loro l’opportunità di imparare un mestiere meccanico. Le bici rigenerate vengono consegnate ai giovani partecipanti, che si occupano della riparazione e del riutilizzo di biciclette usate. L’iniziativa punta a favorire l’inclusione sociale e a dare una possibilità concreta di autonomia a chi ha meno opportunità. Il progetto coinvolge giovani provenienti da diverse realtà, coinvolgendoli in attività pratiche di riparazione e manutenzione.
? Punti chiave Come possono vecchie bici abbandonate trasformarsi in strumenti di autonomia?. Chi sono i giovani che stanno imparando il mestiere meccanico?. Cosa può fare un cittadino per sostenere concretamente questo progetto?. Come cambierà l'aspetto estetico delle biciclette rigenerate nei prossimi mesi?.? In Breve Assessore Roberto Censi e Alessio Tomei supportano l'iniziativa per il Comune di Savignano.. Il gruppo ciclistico Team Aut organizza uscite domenicali con bici tradizionali e tandem.. L'associazione acquisterà attrezzature per la verniciatura personalizzata dei telai a Badia di Longiano.. I cittadini possono donare bici abbandonate contattando il numero 3404937197.🔗 Leggi su Ameve.eu
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