Bici rigenerate e inclusione | il progetto che dà futuro ai giovani

Un progetto mette in relazione biciclette abbandonate e giovani, offrendo loro l’opportunità di imparare un mestiere meccanico. Le bici rigenerate vengono consegnate ai giovani partecipanti, che si occupano della riparazione e del riutilizzo di biciclette usate. L’iniziativa punta a favorire l’inclusione sociale e a dare una possibilità concreta di autonomia a chi ha meno opportunità. Il progetto coinvolge giovani provenienti da diverse realtà, coinvolgendoli in attività pratiche di riparazione e manutenzione.

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