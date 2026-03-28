la biblioteca comunale di concordia intitolata ad alice neri

La biblioteca comunale di Concordia è stata intitolata ad Alice Neri in seguito a una decisione dell’amministrazione comunale. L’iniziativa è stata avviata in collaborazione con la famiglia della donna, con l’obiettivo di dedicare un luogo pubblico alla memoria di Alice Neri. La scelta ha portato alla designazione ufficiale della biblioteca con il nome dell’individuo.

L’intitolazione nasce da un’iniziativa dell’Amministrazione comunale che, in accordo con la famiglia di Alice Neri, ha ritenuto importante individuare un luogo per onorarne la memoria. La serata, introdotta dall’assessora alle politiche sociali Paola Giubertoni, ha visto l’alternarsi delle testimonianze dei familiari, delle analisi giuridiche degli avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini, legali della famiglia, e delle riflessioni sulla violenza di genere proposte da Serena Ballista di UDI Modena. Al centro dell’incontro non solo il ricordo di Alice Neri, ma anche una riflessione sul tema della vittimizzazione secondaria, ovvero quel... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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