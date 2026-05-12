La biblioteca comunale di Galeata si anima con laboratori tra natura e creatività

La biblioteca comunale di Galeata ospita una serie di laboratori dedicati a bambini e famiglie, con attività che combinano elementi di natura e creatività. Durante la settimana, vengono organizzati incontri e sessioni pratiche volte a coinvolgere i più piccoli in giochi e attività educative. Le iniziative sono rivolte a promuovere la partecipazione e l’apprendimento tramite esperienze pratiche, offrendo uno spazio di confronto e scoperta per i giovani utenti.

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