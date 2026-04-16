Il borgo di Capodimonte si sta preparando ad ospitare un mercato sul lungolago di Bolsena tra il 18 e il 19 aprile. Durante il fine settimana, le vie del centro si riempiranno di bancarelle e visitatori, creando un’atmosfera vivace e colorata. L’evento è previsto per attirare persone interessate a scoprire prodotti locali, tra storia e paesaggi naturali. La manifestazione si svolgerà in una zona frequentata sia da residenti che da turisti.

Il borgo di Capodimonte si prepara ad accogliere un afflusso di visitatori tra sabato 18 e domenica 19 aprile, con un mercato che occuperà la passeggiata sul lago di Bolsena. L’iniziativa punta a valorizzare il territorio attraverso esposizioni di artigianato, oggetti vintage e pezzi da collezione, offrendo un percorso tra i profumi e le tradizioni locali. L’offerta culturale e l’integrazione del territorio. Il fine settimana dedicato al relax a Capodimonte si inserisce in un calendario di appuntamenti che coinvolge diverse realtà della zona. Mentre il mercato sul lago attira l’attenzione per la sua offerta gastronomica e commerciale, altre tappe culturali sono già attive o in arrivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capodimonte si anima: mercato sul lago e tesori tra storia e natura

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