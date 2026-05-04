A Villamagna si svolge un evento con trenta stand dedicati ai sapori locali e ai laboratori gastronomici. I visitatori avranno l’opportunità di assaggiare diverse specialità e partecipare a dimostrazioni pratiche. Un servizio navetta gratuito sarà disponibile per facilitare l’accesso al borgo, permettendo agli ospiti di spostarsi facilmente tra le diverse aree dell’evento. La manifestazione coinvolge residenti e visitatori in un’atmosfera di scoperta culinaria.

? Cosa scoprirai Quali specialità gastronomiche troverai tra i trenta stand di Villamagna?. Come funzionerà il servizio navetta gratuito per raggiungere il borgo?. Chi guiderà l'escursione impegnativa sulle vie dei pellegrini?. Cosa faranno i bambini durante i laboratori musicali del maestro Rino?.? In Breve Oltre 30 stand tra mercato contadino e artigianato tra le 10:00 e le 21:30.. Laboratori con maestro Rino e giochi per bambini dalle 10:00 alle 13:00.. Concerto opera alle 11:00, band Frog alle 15:00 e The Sopron alle 16:30.. Trekking di 4,3 km verso l'Eremo e percorso di 9 km per pellegrini.. Domenica 10 maggio la frazione di Villamagna si trasforma con l’evento Al Dì di Festa, un appuntamento che la Pro Loco per Bagno a Ripoli organizza con il patrocinio del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villamagna si anima: 30 stand tra sapori locali e laboratori

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