Lunedì 27 aprile alle 17:30 si terrà un evento presso i Chiostri dell’Arcivescovado intitolato “I colori dell’Uni-D-iversità: quando le differenze diventano incontro”. L’iniziativa si propone di valorizzare le diversità e promuovere un momento di confronto tra diverse realtà. La partecipazione è aperta e l’ingresso è gratuito. L’evento si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati all’inclusione e alla conoscenza reciproca.

Lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 17,30, i Chiostri dell’Arcivescovado () ospiteranno l’evento: “”. L'iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Ufficio di Pastorale Universitaria e l’Ufficio Migrantes, miraa valorizzare il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Hitler l'itinéraire complet : lieux clés de son pouvoir à sa chute - Documentaire Histoire -MDW

Notizie correlate

I colori dell’Uni-D-iversità”, studenti stranieri protagonisti dell’incontro che unisce culture e storieSarà un pomeriggio dedicato all’incontro tra culture e alla costruzione di legami quello in programma lunedì 27 aprile, a partire dalle 17.

Nervi tesi tra le due sponde dell’Atlantico: quando commercio e basi militari diventano leve di potereLa crisi tra Stati Uniti e Iran ha prodotto un effetto inatteso nella relazione transatlantica: una scelta militare locale si è trasformata in una...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: I colori dell’Uni-D-iversità: quando le differenze diventano incontro; I colori dell’Uni-D-iversità, studenti stranieri protagonisti dell’incontro che unisce culture e storie; All’orto botanico UniTo la mostra Aldo Salucci. Riflessi d’acqua tra arte e natura; Il trucco primaverile e fresco di Chanel Totti è un ottimo spunto per le giornate di sole.

Messina. I colori dell’Uni-D-iversità: quando le differenze diventano incontroLunedì 27 aprile, a partire dalle ore 17.30, i Chiostri dell’Arcivescovado (via Primo Settembre, 119) ospiteranno l’evento: I colori dell’Uni-D-iversità: quando le differenze diventano incontro. ilsycomoro.it

Ecco l'Iris di UniFi: la nuova varietà è bianca e blu (come i colori dell’Ateneo fiorentino)Bianca e blu, come i colori dell’Ateneo fiorentino. E’ l’iris Università di Firenze, che la società italiana dell’Iris ha dedicato ai cento anni di Unifi. La nuova varietà del fiore, una iris ... corrierefiorentino.corriere.it

Sventato colpo alla banca Uni Credit di Frattamaggiore. Una pattuglia della vigilanza, durante i consueti controlli notturni, ha incrociato in strada i banditi che si sono dati alla fuga non terminando il furto. - facebook.com facebook

SOSTENIBILITÀ | Conciliazione vita e lavoro: pubblicata la nuova prassi UNI/PdR 192 “Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie” Link nel primo commento @FamigliaGov @normeUNI x.com