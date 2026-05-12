La Bellator Frusino brilla al XXXI Meeting Croce Rossa Italiana

Domenica 10 maggio, lo Stadio del Nuoto di Frosinone ha accolto il XXXI Meeting Croce Rossa Italiana. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti e ha offerto una giornata di sport dedicata a questa manifestazione. La Bellator Frusino ha preso parte alla competizione, contribuendo all’atmosfera vivace e coinvolgente dell’evento. La giornata si è conclusa con un buon riscontro per le squadre presenti.

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