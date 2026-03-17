Confcommercio Ascom Cervia ha avviato la campagna elettorale organizzando incontri e momenti di confronto con gli operatori economici locali. L’obiettivo è raccogliere opinioni e discutere delle questioni che interessano il settore commerciale della zona. Gli eventi coinvolgono rappresentanti dell’associazione e imprenditori, che si incontrano per analizzare le esigenze e le problematiche del territorio.

Confcommercio Ascom Cervia accende la campagna elettorale: incontri e confronto con gli operatori economici. Al via tavoli di discussione per la stesura di un documento programmatico da sottoporre ai candidati a sindaco. L’associazione prova a dare slancio a una campagna elettorale che, fino ad ora, stenta a decollare. L’associazione, punto di riferimento per centinaia di imprenditori locali – tra cui albergatori, ristoratori, commercianti e bagnini – ha deciso di organizzare un ciclo di incontri territoriali per raccogliere istanze e proposte direttamente dai suoi iscritti. Il percorso prenderà il via con tre serate dedicate: si comincia domani con gli operatori di Milano Marittima, prosegue martedì 24 marzo con quelli di Cervia e si conclude martedì 31 marzo con gli operatori di Pinarella e Tagliata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio accende la campagna elettorale

Articoli correlati

La campagna elettorale si accende. Ecolò: "Primarie o addio coalizione"Ecolò torna a chiedere le primarie e, nel caso dovessero essere organizzate il prossimo 29 marzo, ha già una candidata a disposizione: l’attuale...

Imprese di commercio e turismo, Confcommercio lancia la campagna per la transizione digitaleCelebra il passato e gli ottant'anni di storia e insieme si proietta nel futuro operando nel presente.