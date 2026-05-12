In Iraq, è stata individuata una base militare avanzata segreta, costruita e mantenuta in modo clandestino. Si tratta di un avamposto situato nel deserto iracheno, che non è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità locali. Secondo fonti militari, questa installazione avrebbe lo scopo di supportare operazioni non dichiarate nella regione. Nessuna delle parti ha emesso comunicati ufficiali in merito alla presenza di questa base.

Israele ha allestito un avamposto militare clandestino nel deserto iracheno per supportare la sua campagna aerea contro l'Iran e ha lanciato attacchi aerei contro le truppe irachene che lo avevano quasi scoperto all'inizio della guerra, secondo fonti a conoscenza dei fatti, tra cui funzionari statunitensi. Questa base avanzata, non temporanea come quella allestita dagli americani in prossimità del punto in cui è stato recuperato il pilota dell’F-15 abbattuto nei cieli dell’Iran, ospitava reparti delle forze speciali israeliane, probabilmente commando dell’unità Shaldag, e fungeva da “centro logistico per l'aviazione israeliana” già al principio della guerra con l’Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La base militare avanzata segreta (e clandestina) di Israele in Iraq

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Israel Built a Secret Base in Iraq. Here's What That Tells You

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