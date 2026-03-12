attaccata la base militare italiana di erbil in iraq

È stata colpita la base militare italiana di Erbil in Iraq. Secondo quanto riferito dal deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde durante una trasmissione televisiva, non si registrano vittime tra il personale italiano. Il parlamentare ha letto un messaggio ricevuto dal ministro Crosetto, che conferma l’attacco. L’incidente è avvenuto questa mattina nella regione curda.

“È stata attaccata la base italiana di Erbil, non ci sono vittime tra il personale italiano”. Lo riferisce Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, durante la trasmissione Realpolitik su Rete4, leggendo un messaggio appena ricevuto – puntualizza – dal ministro Crosetto. “Si parla di un attacco – spiega Bonelli – ma ancora non sappiamo con quale esito”. Attaccata la base militare italiana di Erbil, le parole di Tajani. “ Un missile ha colpito la nostra base di Erbil, non so ancora con che esito. La base italiana di Erbil, al confine tra Siria, Turchia e Iran, è nata nell’ambito dell’operazione internazionale contro l’Isis e negli anni ha addestrato migliaia di militari curdi su richiesta dello stesso governo della regione autonoma “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

