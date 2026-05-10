La base militare clandestina costruita da Israele in Iraq

Una base militare clandestina costruita da Israele in Iraq è stata scoperta da un pastore locale, causando una tensione tra le autorità irachene e il governo israeliano. La struttura, nascosta nel deserto, sembrerebbe essere destinata a operazioni militari contro l’Iran. La scoperta ha portato a un confronto tra le parti coinvolte, con le autorità irachene che hanno richiesto chiarimenti ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla presenza di installazioni segrete nella regione.

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Come appoggio per bombardare l'Iran: è stata scoperta da un pastore e ha portato a uno scontro tra forze israeliane e irachene Secondo il Wall Street Journal all’inizio della guerra in Medio Oriente Israele aveva costruito una base militare clandestina nel deserto dell’Iraq occidentale, e l’ha usata come avamposto per attacchi e operazioni speciali. Quando l’esercito iracheno ha provato ad avvicinarsi per verificare i movimenti militari anomali nel suo territorio, Israele ha difeso la base, sparando sui soldati iracheni per impedire loro di avvicinarsi. L’articolo del Wall Street Journal non dice esattamente dove si trovasse la base, ma...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La base militare clandestina costruita da Israele in Iraq ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Attaccata la base militare italiana di Erbil in Iraq“È stata attaccata la base italiana di Erbil, non ci sono vittime tra il personale italiano”. C’è stato un attacco contro la base militare italiana a Erbil, in IraqNella notte la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un attacco che non ha provocato vittime né feriti tra il... Si parla di: Le extraordinary rendition di Israele sul territorio italiano. Una impunità che deve cessare; Israele gestiva una base segreta irachena nel profondo del deserto per sostenere le operazioni iraniane.