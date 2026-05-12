? Punti chiave Come può un'antica usanza siciliana svelare l'egocentrismo dei social?. Cosa accadeva durante i funerali quando la banda non suonava?. Perché il dolore moderno si trasforma in un contenuto da condividere?. Quale riflessione propone la regista sul contrasto tra silenzio e selfie?.? In Breve Produzione curata da Stefania Balduini per Pistacchio Film con bando Nuovo Imaie 2025.. Cast include attori Piero Nicosia, Adele Abballe, Nadia Perciabosco e Giovanni Galati.. Trama ispirata al racconto di Gaetano Savatteri ambientato nella Sicilia rurale.. Collaborazione con la Fondazione Home Movies per l'Archivio nazionale del film di famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La banda muta: il corto che sfida il rumore dei selfie nei funerali

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