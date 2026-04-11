Palermo la sfida della Questura | la mafia che muta e si mimetizza

Durante la Festa della Polizia di Stato celebrata al Teatro Massimo di Palermo, sono state presentate le sfide affrontate dalla Questura locale. Si è parlato di come la mafia abbia modificato le proprie modalità operative e si sia adattata alle nuove circostanze. Le forze dell’ordine continuano a monitorare i cambiamenti e a intervenire per contrastare le attività criminali che si evolvono nel tempo.

Durante la celebrazione per la Festa della Polizia di Stato tenutasi presso il Teatro Massimo di Palermo, il Questore Calvino ha tracciato un quadro complesso della sicurezza urbana, evidenziando come l’organizzazione criminale Cosa Nostra, pur essendo stata colpita duramente dalle operazioni delle forze dell’ordine, riesca ancora a operare in modo sottile attraverso infiltrazioni nell’economia e tentativi di condizionamento della pubblica amministrazione. Il discorso, pronunciato da Calvino davanti ai presenti nel prestigioso teatro palermitano, ha messo in luce una realtà dove la criminalità non scompare, ma muta pelle. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, la sfida della Questura: la mafia che muta e si mimetizza Il questore Calvino alla festa della polizia: "La mafia non è sconfitta, si mimetizza dietro legalità ingannevole""A fronte delle pur molteplici operazioni delle forze di polizia, coordinate dall’autorità giudiziaria, la mafia non è sconfitta, ma continua in modo... Mafia muta: la Liguria deve vigilare contro nuove minacceIl 21 marzo del 2026 segna una data di riflessione profonda per il territorio ligure. MAXIPROCESSO A COSANOSTRA: TOMMASO BUSCETTA, VINCENZO DE CARO E GASPARE MUTOLO DAVANTI ALLA SAGUTO Temi più discussi: Frosinone-Palermo, ancora una volta una sfida dal sapore di Serie A; Frosinone, la carica di Alvini per la sfida con il Palermo: Tutti allo stadio; Juve in Australia ad agosto, sfida Inter e Palermo a Perth: date e dettagli del Summer Tour; Mps, la sfida per il vertice: Palermo verso la guida, ma Lovaglio sarà in cda. Corriere dello Sport: Palermo, la difesa sfida il super attacco del FrosinoneIl Palermo sfida il Frosinone: miglior difesa contro attacco super. L’analisi del Corriere dello Sport firmata Antonio La Rosa. ilovepalermocalcio.com Pagina 2 | Dove vedere Frosinone-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sul big match della 34esima giornata del campionato di Serie B: le probabili scelte di Alvini e Inzaghi ... corrieredellosport.it Ranocchia risponde a Calò: pari tra Frasinone e Palermo! - facebook.com facebook #Ranocchia risponde a #Calò: pari tra #Frasinone e #Palermo! x.com