Dalla banda muta ai selfie nei funerali | un cortometraggio riflette sul rumore dei social e il valore del silenzio
Un cortometraggio mette in scena una tradizione siciliana ormai quasi scomparsa, utilizzandola come spunto per esplorare come i social media abbiano modificato il modo di affrontare il dolore e la morte. Dal ricordo della “banda muta” ai selfie scattati durante i funerali, il film mostra come siano cambiate le abitudini e le pratiche legate ai momenti di lutto. La narrazione si concentra sui mutamenti culturali legati all’uso dei social e alla percezione del silenzio.
Una tradizione siciliana quasi scomparsa diventa il punto di partenza per riflettere sul modo in cui è cambiato il rapporto con il dolore, la morte e persino il silenzio. È il cuore de “La banda muta”, il cortometraggio scritto e diretto da Alessia Bottone e liberamente ispirato all’omonimo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Italia Nostra lancia il programma culturale 2026: “I luoghi del silenzio ai tempi dei social”Sarà presentato venerdì 8 maggio alle ore 18:00, presso la Sala Convegni del Museo Olivetti a Villa Vitrone, il programma delle visite e degli...
L'attrice ravennate verso la finale del Tulipani di Seta Nera festival con il cortometraggio "Selfie"Dopo aver fatto tappa anche alla Mostra del cinema di Venezia, il cortometraggio “Selfie”, che vede protagonista l'attrice ravennate Asia Galeotti,...
Argomenti più discussi: L'estetica del lutto: perché La Banda Muta è il film che tutti dovremmo vedere (di O. Kamal); In un corto la Sicilia de La banda muta: dal funerale silenzioso al selfie col morto; Assalti armati ai portavalori e bancomat, arrestati altri due componenti della banda che terrorizzava il Nuorese.
Oggi condivido l'articolo della giornalista Jana Cardinale dedicato a La banda muta. Grazie per questa pubblicazione! https://loftcultura.it/2026/04/23/arte/la-banda-muta-di-alessia-bottone-vincitrice-del-bando-nuovo-imaie-2025/ facebook
L'estetica del lutto: perché La Banda Muta è il film che tutti dovremmo vedere x.com
Dalla Sicilia degli anni ’30 ai funerali social: il film La banda muta di Alessia BottoneÈ liberamente ispirato all’omonimo racconto dello scrittore siciliano Gaetano Savatteri, il film La banda muta, scritto e diretto da Alessia Bottone, vincitrice del bando Nuovo IMAIE 2025 per la sce ... blogsicilia.it