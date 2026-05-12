Dalla banda muta ai selfie nei funerali | un cortometraggio riflette sul rumore dei social e il valore del silenzio

Un cortometraggio mette in scena una tradizione siciliana ormai quasi scomparsa, utilizzandola come spunto per esplorare come i social media abbiano modificato il modo di affrontare il dolore e la morte. Dal ricordo della “banda muta” ai selfie scattati durante i funerali, il film mostra come siano cambiate le abitudini e le pratiche legate ai momenti di lutto. La narrazione si concentra sui mutamenti culturali legati all’uso dei social e alla percezione del silenzio.

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