La ’6card’ dopo aver risolto alcuni problemi
Dopo aver affrontato alcuni problemi, la gestione della ’6card’ è stata oggetto di recenti interventi. L’assessore all’ambiente ha sottolineato l’importanza della raccolta differenziata, che influisce sul decoro urbano e sulla qualità dei servizi. Ha inoltre invitato i cittadini a collaborare per mantenere la città più pulita, sostenibile e accogliente. Il tema è stato al centro di discussioni tra le autorità locali e i residenti.
"La corretta raccolta differenziata incide direttamente sul decoro urbano, sulla qualità dei servizi e sull’immagine complessiva della città: solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo rendere Siena sempre più pulita, sostenibile e accogliente", dice l’assessore all’ambiente Barbara Magi. Un’operazione di sostenibilità ambientale, di civiltà e di decoro che viaggia prima di tutto sensibilizzando i cittadini al rispetto delle norme, ma che rimanda inevitabilmente a quella ’ tariffa puntuale ’ – per cui il cittadino paga la Tari in base a quanto e come differenzia – che "è obiettivo finale, ovvero unico metodo premiante il cittadino e i Comuni per cui facciamo il servizio di raccolta", ricorda il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini.🔗 Leggi su Lanazione.it
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