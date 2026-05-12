La ’6card’ dopo aver risolto alcuni problemi

Dopo aver affrontato alcuni problemi, la gestione della ’6card’ è stata oggetto di recenti interventi. L’assessore all’ambiente ha sottolineato l’importanza della raccolta differenziata, che influisce sul decoro urbano e sulla qualità dei servizi. Ha inoltre invitato i cittadini a collaborare per mantenere la città più pulita, sostenibile e accogliente. Il tema è stato al centro di discussioni tra le autorità locali e i residenti.

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