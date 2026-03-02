Lunedì 2 marzo, Claude ha subito un blackout globale che ha causato disservizi e interruzioni per migliaia di utenti in diverse zone del mondo. Dopo aver superato ChatGPT, l’app ha incontrato problemi tecnici che hanno impedito il normale funzionamento del servizio. La situazione ha coinvolto utenti e aziende, con molte persone che hanno riscontrato difficoltà nell’accesso e nell’utilizzo della piattaforma.

Lunedì 2 marzo giornata complicata per Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic, che è risultato inaccessibile per migliaia di utenti in diverse parti del mondo. Provando ad accedere al servizio compariva un messaggio chiaro: “Claude tornerà presto. Claude sta riscontrando un’interruzione temporanea del servizio. Stiamo lavorando per risolvere il problema, tornate presto a trovarci”. L’interruzione, secondo le segnalazioni raccolte online, ha avuto carattere globale e ha impedito l’utilizzo regolare dell’intelligenza artificiale sia tramite app sia via browser. Il down avviene proprio in un periodo storico per Claude che ha superato ChatGpt tra le app più scaricate dagli utenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Claude down lunedì 2 marzo e disagi per migliaia di utenti, problemi all'AI dopo aver superato ChatGPT

