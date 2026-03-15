Raccolta differenziata Si passa ai paesi a monte dopo aver risolto Fossola

Retiambiente Carrara annuncia che procederà con la gestione della raccolta differenziata nei paesi a monte della zona. La decisione arriva dopo aver risolto i problemi relativi a Fossola, e ora l’attenzione si sposta verso le aree più a monte. L’intervento coinvolgerà i sistemi di raccolta e smaltimento nelle comunità situate in quelle località. La transizione sarà avviata a breve.

Retiambiente Carrara metterà mano alla raccolta dei rifiuti dei paesi a monte. Dopo aver risolto il problema dell’isola di prossimità di via Montebello a Fossola, che dopo l’introduzione del porta a porta ha smesso di essere una discarica abusiva, l’idea è quella di sistemare anche la raccolta rifiuti nei paesi a monte. Intanto in vista della Pasqua partirà una task force per tiare a lucido piazze e strade. "I sabati e le domeniche che precedono il periodo pasquale serviranno a fare una pulizia straordinaria - dice l’amministratore unico di Retiambiente Carrara Fabrizio Volpi -, grazie all’ausilio di quattro spazzatrici e otto operatori". Dagli ultimi dati sotto la guida di Volpi l’azienda ha toccato quasi il 72% della differenziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta differenziata. Si passa ai paesi a monte dopo aver risolto Fossola Articoli correlati Raccolta differenziata dei rifiuti. Dagli avvisi ora si passa alle multeSarà un 2026 con serrati controlli sugli orari di esposizione dei bidoncini e dei sacchetti sui marciapiedi, sul corretto conferimento dei rifiuti... Raccolta differenziata. Proroga per Econord dopo il ricorso al TarRicorso al Tar da parte di Econord e slittamento dell’entrata in servizio del nuovo operatore, Servizi Comunali spa. Una selezione di notizie su Raccolta differenziata Temi più discussi: Raccolta differenziata. Si passa ai paesi a monte dopo aver risolto Fossola; Rifiuti a Bergamo, viaggio nel centro che andrà oltre il riciclo: una App e un negozio per venderli; Economia circolare, sei consigli per ridurre l’impatto dei rifiuti tessili; Raccolta differenziata, Foggia ancora maglia nera: in provincia 19 Comuni Ricicloni, 5 volano oltre il 70% - FoggiaToday. Bari, la differenziata non decolla, solo con il porta a porta si supera il 65%Nonostante la raccolta differenziata a Bari continui a non decollare, negli ultimi cinque anni sono stati fatti diversi passi avanti. I dati relativi agli anni dal 2020 al 2025 ci dicono ... quotidianodipuglia.it Pietrapaola, raccolta differenziata oltre il 75%: il Comune migliora ancora nel 2025Superata la soglia del 75,18%: oltre 407mila chilogrammi di rifiuti avviati a recupero su più di 542mila raccolti nell’anno ... cosenzachannel.it Grazie alle misure contro l’abbandono rifiuti e a favore della raccolta differenziata, migliora il piazzamento di Palazzo Frizzoni nel concorso nazionale. L'assessora Ruzzini a Roma per ritirare il premio facebook