Kulusevski escluso dalla Svezia per il Mondiale | la scelta di Potter e le valutazioni sul rendimento dell’ex Juve
L’attaccante, che aveva già disputato diverse partite con la nazionale, non è stato incluso nella lista ufficiale per il Mondiale. La decisione è stata comunicata dal tecnico della nazionale, che ha spiegato di aver preferito altri giocatori in quella posizione. La scelta si basa sulle valutazioni delle ultime prestazioni dell’atleta e sulla strategia della squadra per la competizione. La sua assenza rappresenta una novità rispetto alle convocazioni precedenti.
Juventus formata solo da calciatori cresciuti nel settore giovanile: come giocherebbe e da chi sarebbe composta la Top 11 – VIDEO di Marco Baridon Nuovo allenatore Milan, scatta il toto-nomi in caso di separazione da Allegri: tre italiani e una suggestione straniera per il Diavolo Calciomercato Inter: Pavard annuncia l’addio al Marsiglia e ‘prenota’ il ritorno in nerazzurro. La sua idea è stata svelata! Juventus formata solo da calciatori cresciuti nel settore giovanile: come giocherebbe e da chi sarebbe composta la Top 11 – VIDEO di Marco Baridon Inchiesta arbitri: nessun nuovo indagato dopo il vertice in Procura a Milano. Gli ultimi...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Kulusevski non convocato dalla Svezia per i Mondiali: perché l’ex Juve non è stato chiamato da Potter
Juve Galatasaray, la scelta di Spalletti su Yildiz e Bremer per il match dell’Allianz Stadium. Le impressioni dalla ContinassaKolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino.