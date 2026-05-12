Kulusevski escluso dalla Svezia per il Mondiale | la scelta di Potter e le valutazioni sul rendimento dell’ex Juve

L’attaccante, che aveva già disputato diverse partite con la nazionale, non è stato incluso nella lista ufficiale per il Mondiale. La decisione è stata comunicata dal tecnico della nazionale, che ha spiegato di aver preferito altri giocatori in quella posizione. La scelta si basa sulle valutazioni delle ultime prestazioni dell’atleta e sulla strategia della squadra per la competizione. La sua assenza rappresenta una novità rispetto alle convocazioni precedenti.

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