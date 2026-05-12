Kulusevski non convocato dalla Svezia per i Mondiali | perché l’ex Juve non è stato chiamato da Potter

L’attaccante svedese non sarà presente ai Mondiali, una decisione che ha suscitato diverse reazioni. La sua assenza è stata comunicata dalla federazione nazionale, che ha giustificato la scelta con le prestazioni non all’altezza delle aspettative di questa stagione. Non è stato chiamato dall’allenatore della nazionale, anche se in passato aveva mostrato un ruolo importante nel team.

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