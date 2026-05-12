Kulusevski non convocato dalla Svezia per i Mondiali | perché l’ex Juve non è stato chiamato da Potter
L’attaccante svedese non sarà presente ai Mondiali, una decisione che ha suscitato diverse reazioni. La sua assenza è stata comunicata dalla federazione nazionale, che ha giustificato la scelta con le prestazioni non all’altezza delle aspettative di questa stagione. Non è stato chiamato dall’allenatore della nazionale, anche se in passato aveva mostrato un ruolo importante nel team.
di Francesco Spagnolo Kulusevski non convocato dalla Svezia per i Mondiali. Una scelta che ha fatto discutere, ma i numeri non premiano la sua stagione. Le ultime. Il calcio moderno è sempre più governato dai dati e dalla precisione chirurgica delle statistiche avanzate. Nel panorama internazionale, ha fatto molto discutere la decisione del Commissario Tecnico della Svezia Potter di rinunciare a uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Al centro del dibattito c’è Kulusevski, il cui rendimento stagionale è stato setacciato dallo staff tecnico prima di arrivare a una conclusione che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Analizzando nel dettaglio le prestazioni fornite, emerge un quadro complesso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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