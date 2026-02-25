Juve Galatasaray la scelta di Spalletti su Yildiz e Bremer per il match dell’Allianz Stadium Le impressioni dalla Continassa

Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Le novità e perché questo matrimonio conviene a tutti Vlahovic Juve: il serbo ha messo in standby ogni richiesta e i bianconeri si sono resi conto di questo. Cosa sta succedendo Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio. I dettagli della possibile trattativa Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso soltanto due tiri da fuori» Pagelle Campobasso Juventus Next Gen: Deme gol che dà fiducia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juve Galatasaray LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

Juve Galatasaray: Bremer e Yildiz saranno della partita? Cosa filtra dalla ContinassaL’infortunio di Bremer e Yildiz ha causato preoccupazione tra i tifosi della Juventus, poiché entrambi sono in dubbio per la prossima partita di Champions League.

Temi più discussi: Galatasaray, i convocati per il match con la Juventus: la scelta su Osimhen e l'elenco completo; Mistero Osimhen, la scelta del Galatasaray per spaventare la Juventus; Juve-Galatasaray, i convocati per il ritorno dei playoff di Champions: la scelta finale su Osimhen; Perché David non gioca titolare Galatasaray-Juventus: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza.

Juventus-Galatasaray probabili formazioni, ultime dai campi: Yildiz in dubbio, la scelta tra i paliLa Juventus ospita il Galatasaray nel ritorno dei play off di Champions League: in palio il passaggio del turno ma servirà l'impresa ... juvelive.it

Convocati Galatasaray per la Juventus: la lista completaConvocati Galatasaray, la compagine turca annuncia i calciatori scelti per il decisivo incrocio europeo di Champions League contro i bianconeri L’attesa per il fischio d’inizio del ritorno dei playoff ... juventusnews24.com

Batti un colpo se pensi che la JUVE ribalterà il risultato con il Galatasaray - facebook.com facebook

#Juve, la probabile formazione contro il Galatasaray: Spalletti prova l'impresa così x.com