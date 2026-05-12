Kukri il grosso coltello nepalese sequestrato a Dolci L’esperto | Simile a un machete Ris a caccia di tracce

Un grosso coltello nepalese, noto come kukri, è stato sequestrato a Sant’Omobono Terme durante un’operazione di controllo. L’arma, descritta da un esperto come simile a un machete, è al centro di indagini in cui si cerca di raccogliere eventuali tracce o elementi utili. Nel frattempo, la persona coinvolta, attualmente indagata, continua a mantenere il suo atteggiamento di fronte ai media.

Sant’Omobono Terme. Ha il proverbiale ‘pelo sullo stomaco’, Francesco Dolci. Anche adesso che è indagato, non sembra avere alcuna intenzione di sottrarsi ai riflettori. Anzi, continua a occupare il suo spazio televisivo nonostante ogni apparizione aumenti il rischio di inciampare in nuove contraddizioni (anche se, va detto, il suo mantra è sempre stato “male non fare, paura non avere”). Ai microfoni del programma ‘Dentro la Notizia’, in onda su Canale 5, nega che il coltello lungo quasi 40 centimetri trovato dagli investigatori fosse suo. Dice di non sapere come sia finito lì, né chi possa avercelo nascosto. Qualcuno ce l’avrà messo, lascia intuire, rilanciando l’ipotesi del complotto ai suoi danni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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