Le autorità stanno analizzando gli abiti della vittima nel caso Carta, concentrandosi sulle tracce biologiche trovate sui vestiti. Un video riprende una donna su uno scooter circa venti secondi dopo l'agguato, ma la sua identità non è ancora stata confermata. Le verifiche sui materiali genetici potrebbero fornire nuovi elementi utili alle indagini, mentre gli investigatori continuano a raccogliere testimonianze e prove sul luogo dell’evento.

? Cosa scoprirai Cosa riveleranno le tracce biologiche trovate sugli abiti della vittima?. Chi è la donna ripresa dallo scooter venti secondi dopo l'agguato?. Quali dettagli nasconde il litigio registrato dalle telecamere condominiali?. Come può il caricatore ritrovato collegare il killer al delitto?.? In Breve Il Ris di Roma esamina gli abiti per trovare tracce biologiche dell'assassino.. Luciano Garofano e l'avvocato Michele Vaira seguono le indagini per la famiglia.. Analisi audio su telecamere condominiali riproducono i quattro colpi e un litigio.. Un video mostra una donna su uno scooter 20 secondi dopo l'agguato.. I carabinieri del Ris di Roma hanno eseguito stamattina nuovi accertamenti sugli abiti indossati da Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso il 13 aprile scorso a Foggia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Carta, il Ris esamina gli abiti della vittima per nuove tracce

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